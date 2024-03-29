Скобелев Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смерти10.12.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скобелев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Скобелева Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Александровна
Мать ребёнка: Скобелева Екатерина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1975
г. Москва
Причина смерти: Болезнь