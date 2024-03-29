Скобелев Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобелев Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

10.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скобелев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Скобелева Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Александровна

Мать ребёнка: Скобелева Екатерина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скобелева Екатерина Яковлевна

Смерть
10.12.1975
г. Москва
Причина смерти: Болезнь
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