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Прядка Пантелеймон Тимофеев
Прядка Пантелеймон Тимофеев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1776
Дата смерти
28.09.1840
Пол
Мужской
Отец
Прядка Тимофей Никитин
1750 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец:
Прядка Тимофей Никитин
Мать: не указана
Смерть
28.09.1840
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