Прядка Пантелеймон Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прядка Пантелеймон Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

28.09.1840

Пол

Мужской

Отец

1750 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Прядка Тимофей Никитин

Мать: не указана

Смерть
28.09.1840
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