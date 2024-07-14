Суходольский Владимир Иосифович
Место рожденияКрасная Горка, Смоленская область
Дата рождения14.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1941
Красная Горка, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суходольская Лидия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.03.1967
Сын: Суходольский Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Суходольская Лидия
Рождение ребёнка
02.12.1973
Дочь: Кибисова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Суходольская Лидия