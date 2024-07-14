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Суходольский Владимир Иосифович

Место рождения

Красная Горка, Смоленская область

Дата рождения

14.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1941

Отец: Суходольский Иосиф Петрович

Мать: Суходольская Елена Георгиевна

Красная Горка, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суходольская Лидия

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.03.1967

Сын: Суходольский Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Суходольская Лидия

Рождение ребёнка
02.12.1973

Дочь: Кибисова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Суходольская Лидия

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