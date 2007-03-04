Волков Валерий Александрович
Место рождения
Дата рождения28.09.1955
Дата смерти04.03.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
В сведениях о рождении ЗАГСа записано Назарово. Тогда пгт?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1981
Сын: Волков Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Волкова Светлана
Бракосочетание
04.05.1985
Дубинино, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.06.1985
Дочь: Волкова Дарья Валерьевна
Мать ребёнка: Ахметова Фания Ахметхажиевна
Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Развод
28.12.1988
Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Смерть
04.03.2007
Жгутово, Назаровский муниципальный район, Красноярский край