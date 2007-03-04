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Волков Валерий Александрович

Место рождения

Назарово, город Назарово, Красноярский край

Дата рождения

28.09.1955

Дата смерти

04.03.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Назарово, город Назарово, Красноярский край
В сведениях о рождении ЗАГСа записано Назарово. Тогда пгт?
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1981

Сын: Волков Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Волкова Светлана

Бракосочетание
04.05.1985

Жена: Ахметова Фания Ахметхажиевна

Дубинино, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.06.1985

Дочь: Волкова Дарья Валерьевна

Мать ребёнка: Ахметова Фания Ахметхажиевна

Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Развод
28.12.1988

Жена: Ахметова Фания Ахметхажиевна

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Смерть
04.03.2007
Жгутово, Назаровский муниципальный район, Красноярский край

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