Курсанина Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1971
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1971
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курсанин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
01.03.1997
Дочь: Курсанина Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Курсанин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
20.06.1998
Сын: Курсанин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Курсанин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
06.07.2000
Дочь: Пономарёва Ангелина Алексеевна
Отец ребёнка: Курсанин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
08.11.2003
Дочь: Курсанина Капитолина Алексеевна
Отец ребёнка: Курсанин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
02.05.2005
Сын: Курсанин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Курсанин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
24.10.2010
Дочь: Курсанина Аннна Алексеевна
Отец ребёнка: Курсанин Алексей Николаевич