Курсанина Наталья Владимировна 13.09.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курсанина Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1971

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
13.09.1971

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курсанин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
01.03.1997

Дочь: Курсанина Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Курсанин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
20.06.1998

Сын: Курсанин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Курсанин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
06.07.2000

Дочь: Пономарёва Ангелина Алексеевна

Отец ребёнка: Курсанин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
08.11.2003

Дочь: Курсанина Капитолина Алексеевна

Отец ребёнка: Курсанин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
02.05.2005

Сын: Курсанин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Курсанин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
24.10.2010

Дочь: Курсанина Аннна Алексеевна

Отец ребёнка: Курсанин Алексей Николаевич

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