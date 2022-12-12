Купцов Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купцов Василий Семенович

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Место рождения

Ивановка, город Скопин, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, город Скопин, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, город Скопин, Рязанская область
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