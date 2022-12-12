Елесеева (Алексеевна) Ирина Ильиных — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елесеева (Алексеевна) Ирина Ильиных

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1779

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1797 ст.

Муж: Ильиных Петр Егорович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
26.08.1799 ст.

Сын: Ильиных Павел Петрович

Отец ребёнка: Ильиных Петр Егорович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.02.1801 ст.

Сын: Ильиных Василий Петрович

Отец ребёнка: Ильиных Петр Егорович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.04.1802 ст.

Сын: Ильиных Степан Петрович

Отец ребёнка: Ильиных Петр Егорович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.06.1804 ст.

Дочь: Акулина Петровна

Отец ребёнка: Ильиных Петр Егорович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.05.1806 ст.

Сын: Ильиных Николай Петрович

Отец ребёнка: Ильиных Петр Егорович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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