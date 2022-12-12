Елесеева (Алексеевна) Ирина Ильиных
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1797 ст.
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
26.08.1799 ст.
Отец ребёнка: Ильиных Петр Егорович
Рождение ребёнка
22.02.1801 ст.
Отец ребёнка: Ильиных Петр Егорович
Рождение ребёнка
22.04.1802 ст.
Отец ребёнка: Ильиных Петр Егорович
Рождение ребёнка
12.06.1804 ст.
Дочь: Акулина Петровна
Отец ребёнка: Ильиных Петр Егорович
Рождение ребёнка
01.05.1806 ст.
Отец ребёнка: Ильиных Петр Егорович