Каргальский Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимец Нина
Мать ребёнка: Каргальская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силантьева Ольга
Мать ребёнка: Каргальская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тицкая Лидия
Мать ребёнка: Каргальская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедь Ирина
Мать ребёнка: Каргальская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каргальская Мария