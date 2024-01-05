Каргальский Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргальский Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимец Нина

Мать ребёнка: Каргальская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силантьева Ольга

Мать ребёнка: Каргальская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тицкая Лидия

Мать ребёнка: Каргальская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедь Ирина

Мать ребёнка: Каргальская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каргальская Мария

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