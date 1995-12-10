Иванов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1930

Дата смерти

10.12.1995

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1930

Отец: Иванов Нил

Мать: Иванова (Малинина) Анна

Рождение ребёнка
20.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Овечкина) Нина

Рождение ребёнка
01.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Овечкина) Нина

Смерть
10.12.1995
Причина смерти: Рак

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