Иванов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1930
Дата смерти10.12.1995
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1930
Отец: Иванов Нил
Мать: Иванова (Малинина) Анна
Рождение ребёнка
20.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (Овечкина) Нина
Рождение ребёнка
01.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (Овечкина) Нина
Смерть
10.12.1995
Причина смерти: Рак