Юрина Аграфена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрина Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Юрин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрина Мария
Отец ребёнка: Юрин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрин Максим
Отец ребёнка: Юрин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрин Николай
Отец ребёнка: Юрин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володя
Отец ребёнка: Юрин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Отец ребёнка: Юрин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Юрин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрина Ульяна
Смерть
Неизвестно