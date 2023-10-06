Юрина Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина Аграфена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрина Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Юрин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрина Мария

Отец ребёнка: Юрин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрин Максим

Отец ребёнка: Юрин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрин Николай

Отец ребёнка: Юрин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володя

Отец ребёнка: Юрин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Отец ребёнка: Юрин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Юрин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрина Ульяна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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