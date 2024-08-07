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Голубков Василий Ксенофонтов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Голубков Ксенофонт Николаев

Мать: Домна Яковлева

Бракосочетание
22.01.1895

Жена: (Кочкина) Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
31.05.1896

Сын: Голубков Иоанн Васильев

Мать ребёнка: (Кочкина) Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
19.08.1897

Дочь: (Голубкова) Наталия Васильева

Мать ребёнка: (Кочкина) Анастасия Алексеева

Смерть
Неизвестно

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