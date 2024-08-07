Голубков Василий Ксенофонтов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Голубков Ксенофонт Николаев
Мать: Домна Яковлева
Бракосочетание
22.01.1895
Рождение ребёнка
31.05.1896
Мать ребёнка: (Кочкина) Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
19.08.1897
Дочь: (Голубкова) Наталия Васильева
Мать ребёнка: (Кочкина) Анастасия Алексеева
Смерть
Неизвестно