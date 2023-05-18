Дыбанин Езуп Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыбанин Езуп Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Дыбанин Александр Осипович

Мать: Дыбанина Софья Семеновна

Рождение ребёнка
24.06.1930

Сын: Дыбанин Александр Езупович

Мать ребёнка: Дыбанина Зофья Антоновна

Рождение ребёнка
10.05.1932

Сын: Дыбанин Николай Езупович

Мать ребёнка: Дыбанина Зофья Антоновна

Рождение ребёнка
27.11.1935

Сын: Дыбанин Владимир Езупович

Мать ребёнка: Дыбанина Зофья Антоновна

Рождение ребёнка
13.10.1943

Дочь: Голубева Вероника Езуповна

Мать ребёнка: Дыбанина Зофья Антоновна

Смерть
1961
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