Дыбанин Езуп Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
24.06.1930
Сын: Дыбанин Александр Езупович
Мать ребёнка: Дыбанина Зофья Антоновна
Рождение ребёнка
10.05.1932
Мать ребёнка: Дыбанина Зофья Антоновна
Рождение ребёнка
27.11.1935
Сын: Дыбанин Владимир Езупович
Мать ребёнка: Дыбанина Зофья Антоновна
Рождение ребёнка
13.10.1943
Дочь: Голубева Вероника Езуповна
Мать ребёнка: Дыбанина Зофья Антоновна
Смерть
1961