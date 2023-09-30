Моржова (Моржова) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моржова (Моржова) Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1987

Отец: Моржов Михаил Михайлович

Мать: Моржова (Латышева) Валентина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федулаев Антон

Рождение ребёнка
03.11.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федулаев Антон

Рождение ребёнка
11.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федулаев Антон

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