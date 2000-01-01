Валявина (Телелюева) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Телелюев Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1912
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
01.12.1913
Сын: Валявин Александр Иванович
Отец ребёнка: Валявин Иван Васильевич
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
12.12.1915
Отец ребёнка: Валявин Иван Васильевич
Горьковская обл.
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Валявин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Валявин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно