Валявина (Телелюева) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Телелюева) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Телелюев Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1912

Муж: Валявин Иван Васильевич

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
01.12.1913

Сын: Валявин Александр Иванович

Отец ребёнка: Валявин Иван Васильевич

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
12.12.1915

Сын: Валявин Иван Иванович

Отец ребёнка: Валявин Иван Васильевич

Горьковская обл.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Валявин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Валявин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Валявин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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