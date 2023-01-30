Тимофей Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Семенов

Место рождения

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Вычислено 1827 г.р.
Вычислено 1831 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Байдуши Табанары Семен

Мать: не указана

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Алексеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Давид Тимофеев

Мать ребёнка: Гликерия Алексеева

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Семен Тимофеев

Мать ребёнка: Гликерия Алексеева

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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