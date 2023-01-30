Тимофей Семенов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: Байдуши Табанары Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Алексеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Сын: Давид Тимофеев
Мать ребёнка: Гликерия Алексеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Сын: Семен Тимофеев
Мать ребёнка: Гликерия Алексеева
Смерть
Неизвестно