Банникова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБанникова Екатерина Васильевна

Банникова Екатерина Васильевна

avatar

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

09.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1990

Отец: Банников Василий Петрович

Мать: Банникова Любовь Ивановна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close