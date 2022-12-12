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Банникова Екатерина Васильевна
Банникова Екатерина Васильевна
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Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
09.09.1990
Пол
Женский
Отец
Банников Василий Петрович
1954 г.р.
Мать
Банникова (Шаврыгина) Любовь Ивановна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1990
Отец:
Банников Василий Петрович
Мать:
Банникова Любовь Ивановна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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