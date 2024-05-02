Калашникова Пелагея Климовна ?.05.190 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калашникова Пелагея Климовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.190

Дата смерти

?.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.190

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Нефедовна

Отец ребёнка: Калашников Нефед Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастосия Нефедовна

Отец ребёнка: Калашников Нефед Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кильдишева Евдокия Нефедовна

Отец ребёнка: Калашников Нефед Михайлович

Рождение ребёнка
21.06.1931

Сын: Калашников Владимир Мефодьевич

Отец ребёнка: Калашников Нефед Михайлович

Рождение ребёнка
22.01.1938

Дочь: Раздольская -Калашникова В Девичестве Галина Нефедовна

Отец ребёнка: Калашников Нефед Михайлович

Рождение ребёнка
14.08.1941

Дочь: Ежова Любовь Нефедовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.11.1982

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