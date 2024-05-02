Калашникова Пелагея Климовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.190
Дата смерти?.11.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.190
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Нефедовна
Отец ребёнка: Калашников Нефед Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастосия Нефедовна
Отец ребёнка: Калашников Нефед Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кильдишева Евдокия Нефедовна
Отец ребёнка: Калашников Нефед Михайлович
Рождение ребёнка
21.06.1931
Сын: Калашников Владимир Мефодьевич
Отец ребёнка: Калашников Нефед Михайлович
Рождение ребёнка
22.01.1938
Рождение ребёнка
14.08.1941
Дочь: Ежова Любовь Нефедовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
?.11.1982