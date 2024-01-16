Лукин Василий Матвеевич
Место рожденияд. Фефиловская
Дата рожденияДо 1658
Дата смертиДо 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1658
Отец: Лукин Матвей Алексеевич
д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1668
Мать ребёнка: ?
д. Семеновское Раменье Фефиловская
Рождение ребёнка
1674
Мать ребёнка: ?
д. Семеновское Раменье Фефиловская
Рождение ребёнка
1676
Мать ребёнка: ?
д. Семеновское Раменье Фефиловская
Смерть
До 1678
д. Семенцово Раменье Фефиловская