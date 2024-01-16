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Лукин Василий Матвеевич

Место рождения

д. Фефиловская

Дата рождения

До 1658

Дата смерти

До 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1658

Отец: Лукин Матвей Алексеевич

Мать: не указана

д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1668

Сын: Лукин Трофим Васильев

Мать ребёнка: ?

д. Семеновское Раменье Фефиловская
Рождение ребёнка
1674

Сын: Лукин Фрол Васильевич

Мать ребёнка: ?

д. Семеновское Раменье Фефиловская
Рождение ребёнка
1676

Сын: Лукин Мартын Васильевич

Мать ребёнка: ?

д. Семеновское Раменье Фефиловская
Смерть
До 1678
д. Семенцово Раменье Фефиловская
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