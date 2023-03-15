Никитин Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Никитин Иван Николаевич
Мать: Никитина Евдокия
Рождение ребёнка
1907
Сын: Никитин Филипп Степанович
Мать ребёнка: Никитина София
Рождение ребёнка
1926
Сын: Никитин Николай Степанович
Мать ребёнка: Никитина София
Майское Утро
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина София
Смерть
Неизвестно