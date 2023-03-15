Никитин Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Никитин Иван Николаевич

Мать: Никитина Евдокия

Рождение ребёнка
1907

Сын: Никитин Филипп Степанович

Мать ребёнка: Никитина София

Рождение ребёнка
1926

Сын: Никитин Николай Степанович

Мать ребёнка: Никитина София

Майское Утро
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина София

Смерть
Неизвестно
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