Колесник (Блоха) Наталия Иосифовна
Место рождения
Дата рождения09.02.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.02.1864
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9311-2?i=663&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
09.07.1878
Сын: Колесник Антон Пантелеймонович
Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Пантелеймон Ефимович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ73-C?cc=4133834
Рождение ребёнка
20.02.1880
Сын: Колесник Федот Пантелеймонович
Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Пантелеймон Ефимович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-55KL?cc=4133834
Рождение ребёнка
27.02.1885
Дочь: Жежер Матрона Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Пантелеймон Ефимович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-5LRV?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно