Аршинов Логин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти25.08.1886 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.12.1877 ст.
Дочь: Евгения Логиновна
Мать ребёнка: Аршинова \\ Стрельченко Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
22.02.1883 ст.
Дочь: Агафья Логиновна
Мать ребёнка: Аршинова \\ Стрельченко Агафья Семеновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G2-8?cc=3511744&cat=1008700&personaUrl=/ark:/61903/1:1:6X3T-713M
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.08.1886 ст.
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
27.08.1886 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96L-K?i=451&cc=3511744&cat=1008700