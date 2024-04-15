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Аршинов Логин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

25.08.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1877 ст.

Дочь: Евгения Логиновна

Мать ребёнка: Аршинова \\ Стрельченко Агафья Семеновна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
22.02.1883 ст.

Дочь: Агафья Логиновна

Мать ребёнка: Аршинова \\ Стрельченко Агафья Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G2-8?cc=3511744&cat=1008700&personaUrl=/ark:/61903/1:1:6X3T-713M
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аршинова \\ Стрельченко Агафья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
25.08.1886 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
27.08.1886 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96L-K?i=451&cc=3511744&cat=1008700
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