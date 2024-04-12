Мухетдинова (Макарова) Любовь Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухетдинова (Макарова) Любовь Валерьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1987

Отец: Макаров Валерий Вячеславович

Мать: Макарова Лидия Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.12.2009

Дочь: Мухетдинова Эвелина Андреевна

Отец ребёнка: Ярных Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
30.07.2013

Дочь: Мухетдинова Ангелина Алексеевна

Отец ребёнка: Иосько Алексей Геннадьевич

Рождение ребёнка
29.11.2014

Сын: Мухетдинов Егор Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.04.2020

Сын: Мухетдинов Тимур Гаярович

Отец ребёнка: Мухетдинов Гаяр Мубинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухетдинов Гаяр Мубинович

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