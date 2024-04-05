Kalupa (Gabryś/Gabriel) Cecylia Gabriel/
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти15.02.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Kurak (Kalupa) Marianna Kalupa/
Отец ребёнка: Kalupa Jakub
Ruskołęki/Andrzejewo
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Kalupa Jan
Отец ребёнка: Kalupa Jakub
Andrzejewo
Смерть
15.02.1820
Ruskołęki/Andrzejewo akt 99/1820