Kalupa (Gabryś/Gabriel) Cecylia Gabriel/ Около 1740 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kalupa (Gabryś/Gabriel) Cecylia Gabriel/

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

15.02.1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1781 г.р.
Около 1784 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Kurak (Kalupa) Marianna Kalupa/

Отец ребёнка: Kalupa Jakub

Ruskołęki/Andrzejewo
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Kalupa Jan

Отец ребёнка: Kalupa Jakub

Andrzejewo
Смерть
15.02.1820
Ruskołęki/Andrzejewo akt 99/1820

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