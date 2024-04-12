Степан Калинин
Место рождения
Дата рожденияМежду 1737 и 1740
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1737 и 1740
Отец: Калина Никитин
Мать: Меланья Аникеева
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Мавра Степанова
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Акилина Степанова
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Тимофей Степанов
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Александрова
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин | Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
1798
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.51 оп. 8, д.52 Ревизские сказки 6 рев. 1811 | Ревизские сказки Спасской и др. волостей экономических кре... Показать все