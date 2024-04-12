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Степан Калинин

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Между 1737 и 1740

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

1698 г.р.

Мать

Около 1698 г.р.

Жена

Около 1735 г.р.

Дети

Около 1759 г.р.
Около 1771 г.р.
Около 1771 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1737 и 1740

Отец: Калина Никитин

Мать: Меланья Аникеева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Мавра Степанова

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Акилина Степанова

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Тимофей Степанов

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Александрова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Крепостной крестьянин | Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
1798
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.51 оп. 8, д.52 Ревизские сказки 6 рев. 1811 | Ревизские сказки Спасской и др. волостей экономических кре... Показать все
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