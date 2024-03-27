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Абдуллина Шамсиямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

?.09.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдуллин Зиннат

Рождение ребёнка
17.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдуллин Зиннат

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдуллин Зиннат

Смерть
?.09.1976
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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