Абдуллина Шамсиямал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти?.09.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
17.05.1927
Рождение ребёнка
1937
Смерть
?.09.1976
Причина смерти: Естественная смерть/старость