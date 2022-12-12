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Лихачёв Василий Кондратьевич

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Место рождения

Долженково, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

24.05.1935

Дата смерти

05.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1935

Отец: Лихачев Кондрат Лукич

Мать: Лихачева Вера Антоновна

Долженково, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.09.1966

Дочь: Лихачева Елена Васильевна

Мать ребёнка: Федорова Раиса Ивановна

Жердевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
05.03.1992
Кшенский, Советский муниципальный район, Курская область
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