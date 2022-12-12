Лихачёв Василий Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1935
Дата смерти05.03.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1935
Отец: Лихачев Кондрат Лукич
Мать: Лихачева Вера Антоновна
Рождение ребёнка
25.09.1966
Дочь: Лихачева Елена Васильевна
Мать ребёнка: Федорова Раиса Ивановна
Жердевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
05.03.1992
Кшенский, Советский муниципальный район, Курская область