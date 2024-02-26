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Алексей Герасимов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Герасим Савельев (Ич)

Мать: Прасковья Михайлова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
22.10.1817 ст.

Жена: Агрипена Власова (Вна)

овзм не они, но имена уникальные
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Илья Алексеев (Ич)

Мать ребёнка: Агрипена Власова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Степан Алексеев (Ич)

Мать ребёнка: Агрипена Власова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Военная служба
1827
Воинское звание: рекрут
Смерть
Неизвестно

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