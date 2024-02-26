Алексей Герасимов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1799
Отец: Герасим Савельев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
22.10.1817 ст.
Жена: Агрипена Власова (Вна)
овзм не они, но имена уникальные
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Илья Алексеев (Ич)
Мать ребёнка: Агрипена Власова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Степан Алексеев (Ич)
Мать ребёнка: Агрипена Власова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Военная служба
1827
Воинское звание: рекрут
Смерть
Неизвестно