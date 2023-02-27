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(Дресвянина) Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

1906 г.р.
1907 г.р.
1911 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Дресвянин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дресвянин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дресвянин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвянин Александр

Рождение ребёнка
01.11.1906

Дочь: (Дресвянина) Лукерья

Отец ребёнка: Дресвянин Александр

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Дресвянина) Мария

Отец ребёнка: Дресвянин Александр

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Дресвянина) Таисья

Отец ребёнка: Дресвянин Александр

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Дресвянина) Дарья

Отец ребёнка: Дресвянин Александр

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дресвянин Александр

Смерть
Неизвестно

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