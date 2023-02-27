(Дресвянина) Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Дресвянин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дресвянин Александр
Рождение ребёнка
01.11.1906
Дочь: (Дресвянина) Лукерья
Отец ребёнка: Дресвянин Александр
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Дресвянина) Мария
Отец ребёнка: Дресвянин Александр
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Дресвянина) Таисья
Отец ребёнка: Дресвянин Александр
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Дресвянина) Дарья
Отец ребёнка: Дресвянин Александр
Рождение ребёнка
1936
Смерть
Неизвестно