Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Домна Аникеева

Отец ребёнка: Киселев Аника Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Аникеева

Отец ребёнка: Киселев Аника Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Акулина Аникеева

Отец ребёнка: Киселев Аника Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Аника Иванов

Смерть
Неизвестно
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