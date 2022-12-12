Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Домна Аникеева
Отец ребёнка: Киселев Аника Иванов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Аникеева
Отец ребёнка: Киселев Аника Иванов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Акулина Аникеева
Отец ребёнка: Киселев Аника Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселев Аника Иванов
Смерть
Неизвестно