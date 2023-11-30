Ермаков Анатолий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмаков Анатолий Трофимович

Ермаков Анатолий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.?

Пол

Мужской

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова (Черникова) Ольга Ильинична

Рождение ребёнка
17.04.1986

Сын: Ермаков Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Ермакова (Черникова) Ольга Ильинична

Рождение ребёнка
23.10.1987

Сын: Ермаков Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Ермакова (Черникова) Ольга Ильинична

Мы используем куки для улучшения работы сайта.