Ермаков Анатолий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1986
Сын: Ермаков Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Ермакова (Черникова) Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
23.10.1987
Сын: Ермаков Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Ермакова (Черникова) Ольга Ильинична