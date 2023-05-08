Пудина Татьяна Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пудина Татьяна Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Пудин Павел Кондратьевич

Отец ребёнка: Пудин Кондрат Никитич

Клусово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Пудин Николай Кондратьев

Отец ребёнка: Пудин Кондрат Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Кондратова

Отец ребёнка: Пудин Кондрат Никитич

Смерть
Неизвестно
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