Пудина Татьяна Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829 ст.
Отец ребёнка: Пудин Кондрат Никитич
Клусово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Пудин Кондрат Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Кондратова
Отец ребёнка: Пудин Кондрат Никитич
Смерть
Неизвестно