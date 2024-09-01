Солодкин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солодкина Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Светлана Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодкин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Светлана Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлана Геннадьевна
Смерть
Неизвестно