Солодкин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодкин Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солодкин Николай Федорович

Мать: Пучкова Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодкина Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Светлана Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодкин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Светлана Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана Геннадьевна

Смерть
Неизвестно

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