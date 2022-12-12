Гвоздев Иоанн (Иван) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздев Иоанн (Иван) Михайлович

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Место рождения

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.05.1859

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1880 по 1882
Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1880
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1882 по 1902
Сараево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1902 по 1917
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1917 по 1931
Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1932
д. Варламцево, Кимченгско-Городецкий р-н, Вологодская обл.
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