Гвоздев Иоанн (Иван) Михайлович
Место рождения
Дата рождения24.05.1859
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1880 по 1882
Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1880
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1882 по 1902
Сараево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1902 по 1917
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1917 по 1931
Смерть
1932
д. Варламцево, Кимченгско-Городецкий р-н, Вологодская обл.