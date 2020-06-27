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Петухов Валерий Вячеславович
Петухов Валерий Вячеславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.01.1957
Пол
Мужской
Отец
Петухов Вячеслав Иванович
1930 г.р.
Мать
Петухова (Кострова) Людмила Александровна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1957
Отец:
Петухов Вячеслав Иванович
Мать:
Петухова Людмила Александровна
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