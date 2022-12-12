Кондрашев Сергей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашев Сергей Семенович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

05.07.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1861 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1901 ст.

Отец: Кондрашев Семен Михайлович

Мать: Кондрашева Анастасия Савватьевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрашева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрашева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрашева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрашева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрашева Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашева Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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