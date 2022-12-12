Кондрашев Сергей Семенович
Место рождения
Дата рождения05.07.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1901 ст.
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно