Огнев Иван Иванович
Место рожденияВоронежская обл., Коротоякский р-н, с. Прилепы
Дата рождения1913
Дата смерти28.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огнева Евдокия Егоровна
Смерть
28.01.1943
Причина выбытия пропал без вести Дата выбытия __.03.1943 Название источника донесения ЦАМО Номер фонда источника информации 58 Номер описи источника информации 18004 Номер дела источника информации 59... Показать все