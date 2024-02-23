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Огнев Иван Иванович

Место рождения

Воронежская обл., Коротоякский р-н, с. Прилепы

Дата рождения

1913

Дата смерти

28.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огнева Евдокия Егоровна

Смерть
28.01.1943
Причина выбытия пропал без вести Дата выбытия __.03.1943 Название источника донесения ЦАМО Номер фонда источника информации 58 Номер описи источника информации 18004 Номер дела источника информации 59... Показать все

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