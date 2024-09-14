Екатерина Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: (Чуварина) Анна Константиновна
Отец ребёнка: Чуварин Константин Яковлев
Рождение ребёнка
07.08.1892
Дочь: (Чуварина) Васса Константиновна
Отец ребёнка: Чуварин Константин Яковлев
Рождение ребёнка
01.06.1897
Дочь: (Чуварина) Акилина Константиновна
Отец ребёнка: Чуварин Константин Яковлев
Рождение ребёнка
29.09.1899
Дочь: (Чуварина) Евпраксия Константиновна
Отец ребёнка: Чуварин Константин Яковлев
Рождение ребёнка
02.09.1902
Дочь: (Чуварина) Анна Константиновна
Отец ребёнка: Чуварин Константин Яковлев
Рождение ребёнка
03.01.1905
Сын: Чуварин Иоанн Константинович
Отец ребёнка: Чуварин Константин Яковлев
Смерть
Неизвестно