Екатерина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: (Чуварина) Анна Константиновна

Отец ребёнка: Чуварин Константин Яковлев

Рождение ребёнка
07.08.1892

Дочь: (Чуварина) Васса Константиновна

Отец ребёнка: Чуварин Константин Яковлев

Рождение ребёнка
01.06.1897

Дочь: (Чуварина) Акилина Константиновна

Отец ребёнка: Чуварин Константин Яковлев

Рождение ребёнка
29.09.1899

Дочь: (Чуварина) Евпраксия Константиновна

Отец ребёнка: Чуварин Константин Яковлев

Рождение ребёнка
02.09.1902

Дочь: (Чуварина) Анна Константиновна

Отец ребёнка: Чуварин Константин Яковлев

Рождение ребёнка
03.01.1905

Сын: Чуварин Иоанн Константинович

Отец ребёнка: Чуварин Константин Яковлев

Смерть
Неизвестно

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