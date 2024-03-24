Мельников Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Вера Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Вера Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Вера Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Александровна