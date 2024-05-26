Фаддеев Петр Фаддеевич
Место рождения
Дата рождения29.11.1851
Дата смерти1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1851
Отец: Егоров Фаддей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1874
Сын: Фаддеев Александр Петрович
Мать ребёнка: Фаддеева (Шимячкова) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
31.12.1875
Дочь: (Фаддеева) Мария Петровна
Мать ребёнка: Фаддеева (Шимячкова) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Фаддеева (Шимячкова) Анастасия Васильевна
Смерть
1880
Причина смерти: Accident