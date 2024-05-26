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Фаддеев Петр Фаддеевич

Место рождения

Акатово, Клин, Московская область

Дата рождения

29.11.1851

Дата смерти

1880

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1851

Отец: Егоров Фаддей

Мать: Иванова (Иванова) Параскева

Акатово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаддеева (Шимячкова) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
02.04.1874

Сын: Фаддеев Александр Петрович

Мать ребёнка: Фаддеева (Шимячкова) Анастасия Васильевна

Тиликтино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
31.12.1875

Дочь: (Фаддеева) Мария Петровна

Мать ребёнка: Фаддеева (Шимячкова) Анастасия Васильевна

Тиликтино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Фаддеев Иван Петрович

Мать ребёнка: Фаддеева (Шимячкова) Анастасия Васильевна

Тиликтино, Клин, Московская область
Смерть
1880
Тиликтино, Клин, Московская область
Причина смерти: Accident

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