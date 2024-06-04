Ахмадуллин Ахмадулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадуллин Ахмадулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмадия

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хидиятуллла

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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