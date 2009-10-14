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Золотова Анна Андреевна
Золотова Анна Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.10.2009
Пол
Женский
Отец
Золотов Андрей Леонидович
1983 г.р.
Мать
Пономарёва (Дмитриева) Ирина Евгеньевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.2009
Отец:
Золотов Андрей Леонидович
Мать:
Пономарёва Ирина Евгеньевна
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