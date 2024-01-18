Дулова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулова Мария Михайловна

Место рождения

Снятиново

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Снятиново
Рождение ребёнка
?.05.1890 ст.

Дочь: Ирина Герасимовна

Отец ребёнка: Дулов Герасим Петрович

Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Дулов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Дулов Герасим Петрович

Рождение ребёнка
06.03.1896 ст.

Дочь: Дарья Герасимовна

Отец ребёнка: Дулов Герасим Петрович

Рождение ребёнка
?.02.1899 ст.

Сын: Дулов Василий Герасимович

Отец ребёнка: Дулов Герасим Петрович

Рождение ребёнка
29.01.1901 ст.

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Дулов Герасим Петрович

Рождение ребёнка
30.05.1903 ст.

Дочь: Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Дулов Герасим Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дулов Герасим Петрович

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