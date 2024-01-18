Дулова Мария Михайловна
Место рожденияСнятиново
Дата рождения1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.05.1890 ст.
Дочь: Ирина Герасимовна
Отец ребёнка: Дулов Герасим Петрович
Рождение ребёнка
1895 ст.
Отец ребёнка: Дулов Герасим Петрович
Рождение ребёнка
06.03.1896 ст.
Дочь: Дарья Герасимовна
Отец ребёнка: Дулов Герасим Петрович
Рождение ребёнка
?.02.1899 ст.
Сын: Дулов Василий Герасимович
Отец ребёнка: Дулов Герасим Петрович
Рождение ребёнка
29.01.1901 ст.
Дочь: Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Дулов Герасим Петрович
Рождение ребёнка
30.05.1903 ст.
Дочь: Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Дулов Герасим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно