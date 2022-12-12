Уланова (Чекалкина) Екатерина Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уланова (Чекалкина) Екатерина Лазаревна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

07.12.1910

Дата смерти

06.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1910

Отец: Чекалкин Лазарь Иванович

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
07.01.1942

Дочь: Шишкин Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Уланов Василий Ерофеевич

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уланов Василий Ерофеевич

Смерть
06.03.1986
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