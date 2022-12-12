Уланова (Чекалкина) Екатерина Лазаревна
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.12.1910
Дата смерти06.03.1986
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1910
Отец: Чекалкин Лазарь Иванович
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
07.01.1942
Дочь: Шишкин Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Уланов Василий Ерофеевич
Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1986