Смирнов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1922
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1922
Отец: Смирнов Иван Михайлович
Мать: Иванова Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Смирнова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Смирнов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Смирнов Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Смирнов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Сергеевна
Смерть
2006