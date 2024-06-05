Смирнов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Михаил Иванович

Смирнов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1922

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

TW
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1922

Отец: Смирнов Иван Михайлович

Мать: Иванова Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Смирнова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Смирнов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Смирнов Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Смирнов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Сергеевна

Смерть
2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.