Эмма Левина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭмма Левина Яковлевна

Эмма Левина Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1962

Отец: Левин Яков Иванович

Мать: Дундученко Надежда Григорьевна

Бракосочетание
23.04.1988

Муж: скрыто настройками приватности

Абай, Абайский район, Карагандинская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.02.1989

Сын: Аксенов Игорь Борисович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Топар, Абайский район, Карагандинская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова Инна Борисовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин Роман Яковлевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close