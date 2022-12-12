Эмма Левина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1962
Бракосочетание
23.04.1988
Муж: скрыто настройками приватности
Абай, Абайский район, Карагандинская область
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Рождение ребёнка
13.02.1989
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Топар, Абайский район, Карагандинская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксенова Инна Борисовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности