Квитка Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квитка Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1909

Сын: Квитка Прокофий Борисович

Отец ребёнка: Квитка Борис Феоктисович

Великая Камышеваха, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубан Антонина Борисовна

Отец ребёнка: Квитка Борис Феоктисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радченко Мария Борисовна

Отец ребёнка: Квитка Борис Феоктисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квитка Василий Борисович

Отец ребёнка: Квитка Борис Феоктисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квитка Андрей Борисович

Отец ребёнка: Квитка Борис Феоктисович

Смерть
Неизвестно
Умерла в 51 год в ВОВ от воспаления легких
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