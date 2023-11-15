Квитка Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
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Рождение ребёнка
15.08.1909
Сын: Квитка Прокофий Борисович
Отец ребёнка: Квитка Борис Феоктисович
Великая Камышеваха, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубан Антонина Борисовна
Отец ребёнка: Квитка Борис Феоктисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радченко Мария Борисовна
Отец ребёнка: Квитка Борис Феоктисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Квитка Борис Феоктисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Квитка Борис Феоктисович
Смерть
Неизвестно
Умерла в 51 год в ВОВ от воспаления легких