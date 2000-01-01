Лановая Пелагея Дмитриевна
Место рожденияТашлыкская волость, село Ташлык
Дата рождения10.10.1904
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1904
Отец: не указан
Ташлыкская волость, село Ташлык
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маслюк Николай Леонтьевич
Смерть
1994
город Марганец