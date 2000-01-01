Лановая Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лановая Пелагея Дмитриевна

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Место рождения

Ташлыкская волость, село Ташлык

Дата рождения

10.10.1904

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1935 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1904

Отец: не указан

Мать: Чиркунова Александра Александровна

Ташлыкская волость, село Ташлык
Бракосочетание
Около 1920

Муж: Маслюк Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслюк Николай Леонтьевич

Смерть
1994
город Марганец
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