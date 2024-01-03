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Яковлева Праскева Ивлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Александр Никитич

Рождение ребёнка
10.04.1910

Дочь: Половинкина (Яковлева) Александра Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Никитич

Рождение ребёнка
28.03.1918

Дочь: Яковлева (Яковлева) Мария Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Никитич

Смерть
1956

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