Яковлева Праскева Ивлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1910
Дочь: Половинкина (Яковлева) Александра Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Никитич
Рождение ребёнка
28.03.1918
Дочь: Яковлева (Яковлева) Мария Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Никитич
Смерть
1956