Коннова (Черевашенко) Евгения Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коннова (Черевашенко) Евгения Гавриловна

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Место рождения

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан

Дата рождения

22.11.1940

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1940

Отец: Черевашенко Гавриил Федорович

Мать: Кокус Анна Григорьевна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
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