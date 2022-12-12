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Коннова (Черевашенко) Евгения Гавриловна
Коннова (Черевашенко) Евгения Гавриловна
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Место рождения
Махачкала
, город Махачкала, Республика Дагестан
Дата рождения
22.11.1940
Пол
Женский
Отец
Черевашенко Гавриил Федорович
1913 г.р.
Мать
Кокус Анна Григорьевна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1940
Отец:
Черевашенко Гавриил Федорович
Мать:
Кокус Анна Григорьевна
Махачкала
, город Махачкала, Республика Дагестан
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