Шевченко Наталья Тимофеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевченко Наталья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Шевченко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Шевченко Иван Романович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Шевченко Федор Иванович

Отец ребёнка: Шевченко Иван Романович

Алтайский край, Баевский район, пос. Киевский
Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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