Шевченко Наталья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шевченко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Шевченко Иван Романович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Шевченко Иван Романович
Алтайский край, Баевский район, пос. Киевский
Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край